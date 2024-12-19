ВС РФ освободили населенные пункты Зеленовка и Новый Комар в ДНР
Вооруженные силы России (ВС РФ) освободили населенные пункты Зеленовка и Новый Комар в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 19 декабря сообщило Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск «Восток» в результате успешных наступательных действий освободили населенные пункты Зеленовка и Новый Комар Донецкой Народной Республики», — указано в сообщении ведомства.
Кроме того, российская армия нанесла поражение различным формированиям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенных пунктов Богатырь, Великая Новоселка, Зеленое Поле и Времевка в ДНР. Также ВС РФ отразили контратаку противника.
Согласно данным Минобороны, всего за время проведения специальной военной операции украинская армия потеряла свыше 29 тыс. единиц специальной военной автомобильной техники, а также 650 самолетов, 283 вертолета, 590 зенитных ракетных комплексов.
Ранее, 18 декабря, ВС РФ освободили населенные пункты Трудовое и Старые Терны в ДНР. Кроме того, российские войска отразили 11 контратак ВСУ, уничтожили боевую бронемашину Senator производства Канады и до 440 боевиков.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.
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