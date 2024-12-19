Песков призвал не уподобляться запрещающим деятельность журналистов странам

Россия не должна уподобляться тем странам, которые запрещают деятельность журналистов. Об этом 19 декабря заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя присутствие на пресс-конференции президента России Владимира Путина журналистов из недружественных РФ стран.

«Мы должны использовать все возможности, чтобы доносить наш голос, правду нашего президента миру», — отметил Песков.

Накануне, 18 декабря, Песков заявил, что Россия и ее президент являются объектами повышенного интереса мировых СМИ, поэтому РФ необходимо использовать его для того, чтобы доносить правду и позицию страны. Официальный представитель Кремля тогда подчеркнул, что на предстоящей пресс-конференции Путина основное число вопросов всё же ожидается от российских журналистов.

Также 18 декабря Песков заявил «Известиям», что на пресс-конференции президента РФ будет присутствовать некоторое количество иностранных журналистов из недружественных стран. Кроме того, он отметил, что некоторые из них изъявили желание приехать специально для участия в мероприятии.

14 декабря Путин сообщал, что уже ознакомился с вопросами, на которые ему предстоит ответить в ходе прямой линии, и отметил, что страна развивается, но нужно решить еще много вопросов.

Прямая линия главы государства 19 декабря будет совмещена с большой пресс-конференцией. Мероприятия пройдут под названием «Итоги года с Владимиром Путиным». Приглашения получили представители западных СМИ и аккредитованные в РФ иностранные журналисты.