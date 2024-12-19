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Песков призвал не уподобляться запрещающим деятельность журналистов странам

Песков: РФ не должна уподобляться странам, запрещающим деятельность журналистов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Россия не должна уподобляться тем странам, которые запрещают деятельность журналистов. Об этом 19 декабря заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя присутствие на пресс-конференции президента России Владимира Путина журналистов из недружественных РФ стран.

«Мы должны использовать все возможности, чтобы доносить наш голос, правду нашего президента миру», — отметил Песков.

Накануне, 18 декабря, Песков заявил, что Россия и ее президент являются объектами повышенного интереса мировых СМИ, поэтому РФ необходимо использовать его для того, чтобы доносить правду и позицию страны. Официальный представитель Кремля тогда подчеркнул, что на предстоящей пресс-конференции Путина основное число вопросов всё же ожидается от российских журналистов.

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Также 18 декабря Песков заявил «Известиям», что на пресс-конференции президента РФ будет присутствовать некоторое количество иностранных журналистов из недружественных стран. Кроме того, он отметил, что некоторые из них изъявили желание приехать специально для участия в мероприятии.

14 декабря Путин сообщал, что уже ознакомился с вопросами, на которые ему предстоит ответить в ходе прямой линии, и отметил, что страна развивается, но нужно решить еще много вопросов.

Прямая линия главы государства 19 декабря будет совмещена с большой пресс-конференцией. Мероприятия пройдут под названием «Итоги года с Владимиром Путиным». Приглашения получили представители западных СМИ и аккредитованные в РФ иностранные журналисты.

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