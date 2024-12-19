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МВД РФ поможет с документами обратившейся к Путину семейной паре из Италии

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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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Министерство внутренних дел (МВД) России поможет семейной паре из Италии, которая обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой о разрешении на временное проживание (РВП) в РФ. Об этом 19 декабря сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале.

«ГУ ВМ МВД России оказывает содействие семейной паре из Италии в урегулировании ее правового статуса в России», — написала Волк.

Сообщается, что супруги из Италии Патриция Безереди и Виктор Биндас прибыли в Россию в октябре этого года с туристической целью. Они решили получить РВП, но у Патриции к тому времени был недействительный паспорт, поэтому принять заявление от пары оказалось невозможным.

После неудачи супруги обратились к президенту РФ с просьбой о разрешении на временное проживание в стране.

«Специалисты миграционного подразделения еще раз изучат все обстоятельства и предпримут меры, чтобы помочь семейной паре оформить необходимые документы и урегулировать свой правовой статус в России», — добавила Ирина Волк.

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19 августа Владимир Путин разрешил обращаться за временным проживанием в РФ иностранцам, не приемлющим нравственную политику своих государств. Сообщается, что граждане этих стран получат право подачи заявления о выдаче разрешения на временное проживание без учета утвержденной квоты и наличия документа, подтверждающего владение русским языком, знание истории России и основ российского законодательства.

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