Чехия в октябре увеличила поставки пива в Россию до максимума за четыре года
Чехия увеличила поставки пива в Россию по итогам октября почти в два раза — до €4 млн. Этот показатель стал максимумом с августа 2020 года. Об этом 19 декабря сообщило «РИА Новости» с ссылкой на анализ данных Евростата.
«Чехия в октябре увеличила поставки пива в Россию почти вдвое, до €4 млн — это максимум с августа 2020 года», — передает агентство.
Показатель вырос также у Польши — в 5,7 раза, до €2,3 млн.
Что касается других стран, они сократили продажи. Так, Германия уменьшила поставки пива на 18% в годовом выражении — до €6 млн. Импорт алкогольного напитка из Латвии сократился на 12% — до €3,5 млн, а поставка литовского пива снизилась на 41% — до €2,6 млн.
Ранее, 12 декабря, сообщалось, что с наступлением осени доля крепкого пива на российском рынке увеличилась с 9,2% в июле до 10,5% в сентябре, несмотря на сезонное снижение общего потребления напитка.
1 ноября представители Центра развития перспективных технологий сообщили, что «Старый мельник», Gold Mine Beer, BUD, «Бочкарев» и Löwenbräu стали самыми популярными брендами пива в потребительской упаковке: на них пришлось 17,4% от всех продаж пива в июне – августе 2024 года.