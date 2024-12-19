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Чехия в октябре увеличила поставки пива в Россию до максимума за четыре года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Чехия увеличила поставки пива в Россию по итогам октября почти в два раза — до €4 млн. Этот показатель стал максимумом с августа 2020 года. Об этом 19 декабря сообщило «РИА Новости» с ссылкой на анализ данных Евростата.

«Чехия в октябре увеличила поставки пива в Россию почти вдвое, до €4 млн — это максимум с августа 2020 года», — передает агентство.

Показатель вырос также у Польши — в 5,7 раза, до €2,3 млн.

Что касается других стран, они сократили продажи. Так, Германия уменьшила поставки пива на 18% в годовом выражении — до €6 млн. Импорт алкогольного напитка из Латвии сократился на 12% — до €3,5 млн, а поставка литовского пива снизилась на 41% — до €2,6 млн.

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Ранее, 12 декабря, сообщалось, что с наступлением осени доля крепкого пива на российском рынке увеличилась с 9,2% в июле до 10,5% в сентябре, несмотря на сезонное снижение общего потребления напитка.

1 ноября представители Центра развития перспективных технологий сообщили, что «Старый мельник», Gold Mine Beer, BUD, «Бочкарев» и Löwenbräu стали самыми популярными брендами пива в потребительской упаковке: на них пришлось 17,4% от всех продаж пива в июне – августе 2024 года.

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