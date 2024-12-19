ФСБ показала кадры задержания подозреваемого в убийстве генерала Кириллова
Видео задержания гражданина Узбекистана, подозреваемого в теракте, в результате которого погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил (ВС) России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, 19 декабря показала Федеральная служба безопасности (ФСБ) России.
На кадрах видно, как мужчину задержали в помещении и вывели на улицу. Задержание произвели при поддержке специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Росгвардии.
Кириллов и его помощник погибли утром 17 декабря в результате приведения в действие взрывного устройства, которое было заложено в самокате рядом с подъездом жилого дома на Рязанском проспекте в Москве. Возбуждено уголовное дело об убийстве, теракте и незаконном обороте оружия.
На следующий день ФСБ сообщила о задержании 29-летнего гражданина Узбекистана по делу об убийстве Кириллова и его помощника. На допросе злоумышленник рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами. Ему может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Позднее, 19 декабря, с подозреваемым провели следственные действия.