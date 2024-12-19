Открытие автозимников отложили в ХМАО из-за теплой погоды
В Ханты-Мансийском автономном округе открытие автозимников на Оби и Иртыше перенесли на более поздний срок. Причиной стала теплая погода, из-за чего не наросла достаточная толщина льда.
По данным Управления автодорог ХМАО, проезды по рекам откроются после 25 декабря. Специалисты говорят об отсутствии ледостава на участках Оби и Иртыша, пишет ИА «Ура.ру».
Первую зимнюю дорогу в ХМАО открыли 1 декабря от трассы Ханты-Мансийск – Талинка до Белогорья. Проезд сразу разрешили для транспорта массой до 30 т. Общая протяженность дороги составляет 19,6 км.
Ранее сообщалось, что в Красноярском крае первую переправу открыли 12 декабря. Она соединяет остров Диксон и одноименный поселок.