«Итоги года с Владимиром Путиным». Трансляция
Президент России Владимир Путин в четверг, 19 декабря, проводит прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами. «Известия» ведут прямую трансляцию.
Как и в прошлом году, прямая линия совмещена с пресс-конференцией. Такой формат получил отдельное название — «Итоги года с Владимиром Путиным». Он позволяет президенту доносить свою позицию не только по вопросам граждан, но и по государственной и мировой повестке, о которой часто спрашивают журналисты.
Российскому лидеру поступило более 2 млн обращений от россиян. Для их обработки впервые применяется нейросеть от «Сбера» GigaChat.
Среди ключевых тем у молодого поколения выделили науку и образование, россиян от 18 до 35 лет беспокоят жилищные проблемы, а здравоохранение и социальная политика — самая частая тема обращений представителей старшего поколения. Большое количество вопросов касается и темы специальной военной операции (СВО).
Президент слушает вопросы и жалобы граждан и дает поручения ответственным лицам. Call-центр продолжает работать и во время трансляции.
Последние новости о сегодняшней прямой линии российского лидера Владимира Путина — в сюжете «Известий».