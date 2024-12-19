Восемь человек пострадали в Горловке при обстреле со стороны ВСУ
Восемь человек пострадали у больницы в Горловке Донецкой Народной Республики (ДНР) при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 19 декабря сообщил мэр города Иван Приходько.
«Вследствие обстрела центра Горловки кассетными боеприпасами ВСУ около городской больницы №2 ранены восемь мирных граждан», — написал он в Telegram-канале.
16 декабря ВСУ атаковали Горловку западными кассетными боеприпасами и беспилотником. В ходе нападения пострадали две жительницы и погиб мужчина. Снаряды повредили здание гостиницы «Стирол», а также несколько автомобилей. Украинский дрон попал в гражданский автомобиль в микрорайоне «Комсомолец», от полученных ран скончался мирный житель.
10 декабря глава ДНР Денис Пушилин заявил, что попытки украинских боевиков атаковать Горловку не имеют никакой военной целесообразности, однако до сих пор не прекращаются.
Украинские боевики ежедневно обстреливают территории России, особенно ее новые регионы, на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года.