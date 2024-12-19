В США заявили о риске утечки данных после отказа команды Трампа от защиты связи
В США чиновники допускают риск утечек информационных данных из-за того, что команда избранного президента страны Дональда Трампа отказывается использовать защищенные способы информационной передачи. Об этом 19 декабря сообщила газета Politico со ссылкой на чиновников.
По данным газеты, команда Трампа отказалась от использования специальных защищенных устройств, а также специальных адресов для правительства, электронной почты и услуг службы кибербезопасности.
Из-за этого некоторые сотрудники американских ведомств вынуждены встречаться с администрацией президента лично для выяснения политических вопросов.
Ранее, 18 ноября, агентство Associated Press сообщило о том, что иностранные хакеры взломали электронную почту библиотеки конгресса США. Согласно данным СМИ, злоумышленники получили доступ к перепискам сотрудников конгресса и библиотеки, которые они вели с января по сентябрь. Дело передано в ФБР, которое расследует масштабы утечки.
До этого, 16 ноября, газета The Wall Street Journal сообщила, что в ходе китайской операции по кибершпионажу был получен доступ к нескольким американским и международным телекоммуникационным компаниям. По данным издания, хакеры, связанные с китайской разведкой, смогли взломать системы мобильного оператора в результате многомесячной кампании по слежке за телефонными разговорами особо важных объектов разведки.