Партия АдГ призвала Германию выйти из Евросоюза
Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) в рамках предвыборной программы призвала к выходу ФРГ из состава Европейского союза (ЕС). Об этом 19 декабря сообщило агентство Bloomberg.
«Нам не нужны все эти бюрократы, которые понятия не имеют, что они делают и разрушают наш фундамент в Европейском союзе. Мы не видим, чтобы Европейский союз в его нынешнем состоянии был институтом, который работает хорошо», — цитирует издание кандидата в канцлеры от АдГ Алису Вайдель.
Политик раскритиковала Евросоюз за разрушение автомобильной промышленности страны и предложила превратить блок в зону свободной торговли, добавляет «Газета.Ru».
Кандидат в канцлеры от АдГ заявила, что автомобильный немецкий сектор был ограблен запретом ЕС на продажу новых транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году.
Ранее, 15 декабря, «Альтернатива для Германии» в Тюрингии представила резолюцию за мир и суверенитет Германии на трех языках — немецком, английском и русском. До этого, 7 декабря, АдГ выдвинула Вайдель кандидатом в канцлеры ФРГ на предстоящих парламентских выборах.
29 ноября партия выступила за выход страны из Европейского союза (ЕС) в своей предвыборной программе. С призывами покинуть Евросоюз выступают не только немецкие политики. Так, например, в августе лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал Францию покинуть ЕС и прекратить финансировать Украину.