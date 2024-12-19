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Партия АдГ призвала Германию выйти из Евросоюза

Bloomberg: партия «Альтернатива для Германии» выступила за выход ФРГ из ЕС
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Фото: АР/Markus Schreiber
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Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) в рамках предвыборной программы призвала к выходу ФРГ из состава Европейского союза (ЕС). Об этом 19 декабря сообщило агентство Bloomberg.

«Нам не нужны все эти бюрократы, которые понятия не имеют, что они делают и разрушают наш фундамент в Европейском союзе. Мы не видим, чтобы Европейский союз в его нынешнем состоянии был институтом, который работает хорошо», — цитирует издание кандидата в канцлеры от АдГ Алису Вайдель.

Политик раскритиковала Евросоюз за разрушение автомобильной промышленности страны и предложила превратить блок в зону свободной торговли, добавляет «Газета.Ru».

Кандидат в канцлеры от АдГ заявила, что автомобильный немецкий сектор был ограблен запретом ЕС на продажу новых транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году.

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Ранее, 15 декабря, «Альтернатива для Германии» в Тюрингии представила резолюцию за мир и суверенитет Германии на трех языках — немецком, английском и русском. До этого, 7 декабря, АдГ выдвинула Вайдель кандидатом в канцлеры ФРГ на предстоящих парламентских выборах.

29 ноября партия выступила за выход страны из Европейского союза (ЕС) в своей предвыборной программе. С призывами покинуть Евросоюз выступают не только немецкие политики. Так, например, в августе лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал Францию покинуть ЕС и прекратить финансировать Украину.

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