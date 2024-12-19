Количество обращений на прямую линию с Путиным превысило 1,8 млн

Количество направленных на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным обращений россиян превысило 1,8 млн. Об этом 19 декабря сообщил корреспондент «Известий».

Звонки принимают операторы, которые меняются каждые два часа. Ими стали представители «Народного фронта», студенты факультета журналистики из Запорожской, Курской и Белгородской областей, а также участники спецоперации.

Обработка обращений впервые проходит с использованием искусственного интеллекта. Помимо этого, операторы принимают телефонные звонки и SMS-сообщения от граждан.

Некоторые обращения и проблемные вопросы россиян начали решать еще до старта прямой линии, в основном люди звонили с благодарностями и делились приятными впечатлениями. Однако самые важные темы будут отобраны и озвучены президенту во время прямого включения.

Среди ключевых тем выделили науку и образование, эти темы особо актуальны для молодого поколения. Россиян от 18 до 35 лет беспокоят жилищные проблемы, а здравоохранение и социальная политика — самая частая тема обращений представителей старшего поколения.

14 декабря Путин сообщал, что уже ознакомился с вопросами, на которые ему предстоит ответить в ходе прямой линии, и отметил, что страна развивается, но нужно решить еще много вопросов.

Прямая линия главы государства 19 декабря будет совмещена с большой пресс-конференцией. Мероприятия пройдут под названием «Итоги года с Владимиром Путиным». Приглашения получили представители западных СМИ и аккредитованные в РФ иностранные журналисты.