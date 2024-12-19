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В Финляндии задержали летевший в Россию частный самолет

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Фото: АР/Business Wire
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Направлявшийся в Россию самолет Beechcraft, зарегистрированный в Литве, задержали в аэропорту Хельсинки по подозрению в якобы обходе санкций. Об этом в среду, 18 декабря, сообщила литовская радиокомпания LRT.

Инцидент произошел 4 декабря. Как уточняет источник вещателя, Beechcraft приземлился в аэропорту столицы Финляндии без предупреждения и следовал в Псков, при этом маршрут из Латвии в РФ мог быть короче.

В материале указано, что воздушное судно было продано новым владельцам при участии литовского госслужащего Ритиса Дулинскаса. Управлял же самолетом якобы имеющий отношение к российскому бизнесу пилот.

Кроме того, на борту Beechcraft находился латвийский предприниматель Робертс Климович. Он заявил, что судно принадлежит его родственникам, а сам рейс проводился в рамках планов по созданию летной базы в Казахстане. Климович также назвал действия финской таможни незаконными и подал соответствующую жалобу, добавила «Газета.Ru».

Новый оборот: торговля РФ и Финляндии в 2024 году упала до €600 млн
Как закрытие границы влияет на связи двух стран

Ранее, 15 декабря, организация русскоязычных жителей Финляндии «Александровское общество» провела в нескольких городах страны митинги за открытие контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе между скандинавским государством и Россией.

В ноябре 2023 года Финляндия закрыла все КПП на границе с Россией под предлогом наплыва мигрантов из третьих стран. Тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Москва готова работать с Хельсинки над решением этой ситуации.

Страны Запада ужесточили санкционное давление на Россию в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе.

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