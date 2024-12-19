Юные хоккеисты рассказали о помощи людям после столкновения поездов под Мурманском
- Новости
- Происшествия
- Юные хоккеисты рассказали о помощи людям после столкновения поездов под Мурманском
Хоккеисты молодежной команды «Арктика», которые ехали на потерпевшем крушение в Мурманской области поезде, рассказали «Известиям» 19 декабря об оказании помощи людям после столкновения.
«Увидели всю эту ситуацию, решили с парнями выйти на разведку. Прошли дальше примерно на три вагона <...>. Увидели, что там мужчину вытаскивают. Мы его взяли, отнесли», — рассказал хоккеист Максим Бондарчук.
По словам юных спортсменов, молодые люди своими глазами видели произошедшее, после чего решили не оставаться в стороне и помогали пострадавшим — вытаскивали из вагонов, а также оказывали медицинскую помощь.
«Мы всё это видели, там тяжелые травмы были. Мы не считаем себя героями, не хвастаемся. Просто делали то, что должны были сделать», — добавил еще один хоккеист.
Днем ранее, 18 декабря, тренер детско-юношеской хоккейной команды «Арктика» рассказал «Известиям», как хоккеисты, которые направлялись на соревнования в Вологодскую область через Санкт-Петербург, помогали пострадавшим при крушении поезда в Кандалакшском районе Мурманской области.
Накануне при прибытии на станцию Княжая в Мурманской области пассажирский поезд, следовавший по маршруту Мурманск – Санкт-Петербург, столкнулся с грузовым составом, из-за чего с рельсов сошли три вагона пассажирского поезда и несколько грузовых. В момент аварии в пассажирском поезде находились 326 человек. Позже сообщалось, что число пострадавших в результате столкновения поездов выросло до 31. Губернатор региона Андрей Чибис также сообщил, что число погибших в результате аварии увеличилось до двух человек.
После столкновения поездов транспортное управление Следственного комитета (СК) России возбудило уголовное дело по ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»). Также глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования столкновения поездов в Кандалакшском районе Мурманской области.
«Известия» также опубликовали кадры из пассажирского поезда. На них видно, как люди пытаются пройти из одного вагона в другой, однако из-за деформации двери не открываются. При этом некоторые пассажиры не могут добраться до своих вещей, так как они остались в поврежденных частях состава.