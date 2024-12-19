В Крыму предложили провести международный трибунал над Зеленским
Над президентом Украины Владимиром Зеленским (срок полномочий истек в мае) нужно начать международный трибунал. Об этом 19 декабря заявил глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.
«Уже сейчас необходимо начать процедуру проведения международного трибунала над Зеленским, виновным в гибели тысяч мирных граждан», — приводит слова Смирнова «РИА Новости».
Он также добавил, что Зеленский не сможет уйти от ответственности за свои преступления даже при урегулировании конфликта.
14 ноября политолог Руслан Калинчук в беседе с «Известиями» рассказал, что Зеленский будет всеми силами пытаться удержать власть в своих руках, вероятные выборы главы государства — лишь политический маневр.
В сентябре официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ просит международные структуры не закрывать глаза на преступления, которые совершает Украина на территории РФ, и дать им соответствующую оценку. По ее словам, российские правоохранительные органы фиксируют каждое это преступление и все причастные обязательно ответят по всей строгости закона.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.