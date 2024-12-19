Участники «Миллиона призов» направили бойцам СВО более 110 млн рублей

Участники московской программы лояльности «Миллион призов» перевели в поддержку бойцов специальной военной операции (СВО) и на оказание помощи пострадавшим в ходе военных действий жителям свыше 110 млн рублей. Об этом 19 декабря сообщил портал правительства Москвы.

Благотворительная акция проводится совместно с фондом «Народный фронт. Всё для Победы!» и другими благотворительными организациями. Отмечается, что москвичи переводят баллы ежедневно с 15 августа этого года. Один балл эквивалентен одному рублю.

«Например, пользователи сайта «Миллион призов» направляют в адрес фонда 500 или одну тысячу рублей. Количество отправлений не ограничено», — говорится в публикации.

Фонд «Народный фронт. Всё для Победы!» направлен на поддержку военнослужащих в зоне СВО, а также на оказание помощи жителям новых и приграничных территорий.

На сайте «Миллион призов» жители столицы обменивают городские и призовые баллы на товары и услуги свыше 400 партнерских организаций, а также могут отправлять накопленные средства на благотворительность. За всё время существования возможности участия в благотворительных проектах москвичи перечислили в различные фонды более 620 млн рублей.

Накануне, 18 декабря, сообщалось, что представители фестиваля «Путешествие в Рождество» 19 декабря отправятся в госпиталь им. П.В. Мандрыка к раненым бойцам СВО, чтобы подарить новогодние подарки, собранные участниками благотворительного хоккейного матча.