Песков сообщил о серьезном анализе обращений к прямой линии Путина по теме СВО
Направленные на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным вопросы граждан о специальной военной операции (СВО), обеспечении военных и их семей будут тщательно анализироваться. Об этом 19 декабря в интервью Первому каналу заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Естественно, граждан больше всего волнует и интересует специальная военная операция и всё, что с нею связано. А дальше идет очень многое: это и непосредственно ход специальной военной операции, это и обеспечение потребностей фронта, это и обеспечение наших героев СВО и их семей, работа с инвалидами, помощь в трудоустройстве», — сказал он.
Песков отметил, что данные темы будут разбиваться на более мелкие подтемы, которые, в свою очередь, подвергнутся серьезному анализу.
Ранее, 18 декабря, официальный представитель Кремля сообщил «Известиям», что после обработки искусственным интеллектом вопросов для прямой линии Путина выяснилось, что больше всего граждане интересуются ходом специальной военной операции (СВО) России.
17 декабря в штабе движения «Народный фронт» сообщили, что число обращений на прямую линию с главой государства превысило 1,4 млн заявок. До этого, 14 декабря, Путин сообщил, что уже ознакомился с вопросами, на которые ему предстоит ответить в ходе прямой линии.
Прямая линия главы государства будет совмещена с большой пресс-конференцией. Мероприятия пройдут под названием «Итоги года с Владимиром Путиным». Приглашения получили представители западных СМИ и аккредитованные в РФ иностранные журналисты.