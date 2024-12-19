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«Народный фронт» организовал экскурсию в «Москва-Сити» для дочери бойца СВО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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«Народный фронт» помог дочке бойца специальной военной операции (СВО), организовал для нее экскурсию в «Москва-Сити» и подарил различные подарки после того, как ее мама Ольга Борисовна обратилась в call-центр прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным. Кадры есть в распоряжении «Известий».

«Первый раз на прямую линию Владимира Владимировича Путина я обратилась в конце 2023 года, в связи с тем, что в центре поддержки в Москве мне отказали в новогоднем подарке и билете в театр для моей дочки <…> получилось так, что нашего папы уже третий год нет дома, а ребенок хочет получить новогодний подарок», — сообщила мама девочки.

Она объяснила, что долгое время не могла получить подарок для своей дочери. Ее муж был мобилизован в Волгоградской области и находится в зоне СВО. Также женщина рассказала о том, что испытывает различные трудности с получением мер социальной поддержки. В последний раз она позвонила в call-центр «Народного фронта». Сотрудники обработали обращение и приняли меры.

«Мы сегодня собрались здесь с ребятами из «Народного фронта» и теми ребятами, которые принимают звонки <…> мы находимся на фабрике мороженого «Чистая линия» в «Башне Федераций» и хотим подарить вам сертификаты от них», — рассказал ветеран СВО Александр, который принимал звонок от Ольги Борисовны.

Также представители организации «Народный фронт» подарили девочке принадлежности для рисования и куклу. Помимо этого, они смогли организовать экскурсию на самую высокую смотровую площадку Европы.

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Ранее, 17 декабря, «Народный фронт» помог в госпитализации жителю Луганской Народной Республики (ЛНР), который обратился в call-центр прямой линии президента России Владимира Путина.

Прямая линия главы государства состоится 19 декабря, она будет совмещена с большой пресс-конференцией. Мероприятия пройдут под названием «Итоги года с Владимиром Путиным». Приглашения получили представители западных СМИ и аккредитованные в РФ иностранные журналисты. Call-центр в штабе «Народного фронта» начал работу в ночь на 8 декабря.

Предыдущая прямая линия с российским лидером прошла 14 декабря 2023 года. Президенту поступило более 2 млн обращений от граждан. Он ответил на вопросы о специальной военной операции России на Украине, новых регионах РФ, росте реальных зарплат, пенсиях, продолжительности жизни, здравоохранении, развитии искусственного интеллекта, а также затронул ряд других тем.

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