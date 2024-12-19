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В Замоскворечье появилась тематическая ель с городскими памятниками архитектуры

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Фото: пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы
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Возле выхода со станции метро «Третьяковская» установили тематическую ель, украшенную игрушками с изображениями городских памятников архитектуры. Об этом 19 декабря сообщается на официальном портале мэра Москвы Сергея Собянина и правительства столицы.

«Установка тематической новогодней ели, украшенной игрушками с изображениями объектов культурного наследия, уже стала доброй традицией. В 2022 году она появилась в Замоскворечье впервые и настолько понравилась горожанам, что было принято решение устанавливать такие деревья ежегодно и сопровождать открытие праздничными гуляньями», — рассказал руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Среди архитектурных объектов, которые изображены на елочных украшениях, есть Мемориальная квартира поэта А.С. Пушкина на Арбате, памятник советскому космонавту Юрию Гагарину на Ленинском проспекте, колокольня храма во имя святой великомученицы Екатерины на Бауманской улице и многие другие.

Уточняется, что новогодняя ель возле станции метро «Третьяковская» была установлена в рамках проекта «Зима в Москве». Она будет радовать москвичей до середины января 2025 года.

Гостей и жителей столицы приглашают присоединиться к веселым танцам и играм, посвященным истории и архитектуре Москвы. Кроме того, на гуляньях будут угощать чаем с блинами и вручат подарки с символом 2025 года. Принять участие в мероприятии могут дети в возрасте от шести до 12 лет.

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Накануне, 19 декабря, сообщалось, что в Москве на ВДНХ открылись живописные лыжные трассы, которые проходят по парку «Останкино» и Главному ботаническом саду им. Н.В. Цицина. Для сезона-2024/25 года в рамках проекта «Зима в Москве» организовали пять маршрутов.

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