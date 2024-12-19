Новые лыжные трассы для жителей СВАО открыли в рамках проекта «Зима в Москве»
В Москве на ВДНХ открылись живописные лыжные трассы, которые проходят по парку «Останкино» и Главному ботаническому саду им. Н.В. Цицина. Об этом 19 декабря сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Сообщается, что для сезона-2024/25 года в рамках проекта «Зима в Москве» организовали пять маршрутов.
«Основным прогулочным стал «ЗОЖ-маршрут «Останкино»» протяженностью 5 км. Он идет вдоль пешеходных дорожек в лесной части парка «Останкино». «ЗОЖ-маршрут «Ботанический сад»» длиной 4,7 км протянулся по территории Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина», — говорится в сообщении.
Также в столице для начинающих спортсменов работает маршрут у Садового пруда «Тренировочная лыжня», протяженность которого составляет 500 м. При этом подготовлены специальные детские лыжные трассы длиной 250 м: в районе Садового пруда, а также рядом с катком в парке «Останкино», где организован маршрут «Юный лыжник».
Пункт проката зимнего оборудования и снаряжения на ВДНХ работает со вторника по воскресенье с 10:00 до 22:00.
В рамках проекта «Зима в Москве» будет открыто более 1,9 тыс. площадок. Также пройдут крупнейшие фестивали столицы.
Ранее, 29 ноября, «СберСтрахование» и медиахолдинг Rambler&Co поделились с «Известиями» исследованием о любимых зимних развлечениях россиян. Наибольшей популярностью пользуются беговые лыжи.