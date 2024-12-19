Пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в Ростовской области ликвидирован
- Новости
- Происшествия
- Пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в Ростовской области ликвидирован
Пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов, возникший после украинской атаки, ликвидирован. Об этом 19 декабря сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
«По состоянию на 06:45 пожар на НЗНП ликвидирован», — уточнил он в сообщении в Telegram-канале.
О пожаре на Новошахтинском заводе нефтепродуктов сообщалось ранее в этот день. Слюсарь уточнил, что возгорание произошло в результате атаки украинских беспилотников. Тогда же врио губернатора Ростовской области сообщил, что за ночь вооруженные формирования Украины атаковали регион при помощи более 30 БПЛА и трех ракет. Один человек получил ранения из-за падения фрагментов беспилотника, ему оказана необходимая помощь.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.