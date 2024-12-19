Посол РФ в Мадриде объяснил отправку Испанией вооружения на Украину
Испания отправляет свое старое вооружение на Украину для того, чтобы его утилизировать. Об этом 19 декабря сообщил посол РФ в Мадриде Юрий Клименко.
«Номенклатура передаваемых ВСУ (Вооруженным силам Украины) вооружений скорее наводит на мысль о желании испанцев утилизировать старое вооружение и укрепить свои позиции в НАТО», — приводит его слова «РИА Новости».
Он уточнил, что объем помощи Испании является незначительным. Также посол добавил, что российскую сторону больше всего волнует реализация испано-украинского соглашения, которое было подписано в 2024 году. Согласно этому договору, Испания передает ВСУ опытные разработки современного вооружения.
Ранее, 3 декабря, глава министерства иностранных дел (МИД) Украины Андрей Сибига потребовал у НАТО дополнительные системы противовоздушной обороны (ПВО) и обещал обсудить концепцию «мира через силу».
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.