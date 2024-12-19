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Осужденным за убийство младенца в Калининграде отменили обвинительный приговор

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Фото: Global Look Press/Andy Dean
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Суд отменил обвинительный приговор врачам Елене Белой и Элине Сушкевич, осужденным за убийство младенца в роддоме в Калининграде. Соответствующая информация была опубликована на сайте Первого апелляционного суда общей юрисдикции.

Дело направлено на новое рассмотрение в Московский областной суд, который примет решение об отмене либо сохранении меры пресечения. Оба медика пока остаются под стражей.

Врачебный отвод: обвиняемых в убийстве младенца медиков оставили в колонии
Что говорили в Верховном суде адвокаты Элины Сушкевич и Елены Белой и почему суд не внял их доводам

В ноябре 2018 года в роддом № 4 в Калининграде поступила женщина, которая на крайне раннем сроке беременности родила мальчика весом около 700 г. Следственный комитет РФ установил, что и.о. главврача роддома Белая и анестезиолог-реаниматолог областного перинатального центра Сушкевич приняли решение умертвить ребенка, чтобы не портить статистику.

Позднее сообщалось, что для поддержания жизнедеятельности младенца требовался дорогостоящий препарат и Белая якобы решила не тратить ресурсы роддома. Следствие полагало, что она поручила ввести малышу дозу магния сульфата, а в истории родов написать, что ребенок родился мертвым.

На защиту медиков встало медицинское сообщество. В частности, президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» Леонид Рошаль заявил, что «всё не так просто».

В декабре 2020 года Калининградский областной суд оправдал врачей. При этом в СК заявили, что их вина доказана. Прокуратура обжаловала решение, и в мае 2021 года суд отменил оправдательный приговор Белой и Сушкевич.

Затем в сентябре 2022 года Московский областной суд назначил Белой и Сушкевич 9,5 и 9 лет колонии соответственно. Также им запретили заниматься врачебной деятельностью сроком на три года. В декабре 2023 года Верховный суд отказал в удовлетворении кассационных жалоб на приговор врачам. Позднее, 2 октября 2024 года, Верховный суд РФ отправил дело на повторное рассмотрение.

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