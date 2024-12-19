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Врач рассказала о сложности выявления пневмонии по симптомам

Врач Даутова: в 50% случаев пневмония у детей протекает скрытно
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Фото: РИА Новости/Николай Хижняк
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Симптомы пневмонии малоспецифичны, поэтому определить пневмонию по ним сложно. Об этом 19 декабря рассказала педиатр «СМ-Клиники» для детей Елизавета Даутова.

«К симптомам пневмонии относятся: повышение температуры, снижение и отсутствие аппетита, вялость, слабость, кашель с мокротой и без нее, насморк, нарушение сна, участие вспомогательной мускулатуры в акте дыхания, одышка, боль в грудной клетке, головная боль, диарея. <…> Важно сразу же обращаться к педиатру для осмотра и обследования ребенка для исключения пневмонии, так как четких различий между пневмонией и гриппом нет», — отметила врач в беседе с «Газетой.Ru».

При этом Даутова уточнила, что в 50% случаев пневмония протекает скрытно. У ребенка может быть редкий кашель или его может вообще не быть, температура тела может быть не выше 37,5 градуса, могут отсутствовать насморк и одышка.

По словам эксперта, чаще всего такие случаи вызваны атипичными бактериями и выявить их можно только по результатам рентгенографии или КТ органов грудной клетки.

Педиатр подчеркнула, что главная опасность пневмонии заключается в тяжелой воспалительной реакции и нарушении поступления кислорода в органы и головной мозг.

«Важно отметить анатомические особенности дыхательной системы у маленьких детей: узкие и короткие носовые дыхательные пути, трахея и бронхи, незрелая ткань легких. Это способствует проникновению вирусов и бактерий в легкие, повышенному риску обструкции и снижению обмена кислорода и углекислого газа», — добавила Даутова.

Как сообщила врач, кроме приема препаратов, лечение включает теплое питье, постельный режим, дыхательную гимнастику и регулярное проветривание комнаты.

Однако терапия зависит от конкретного случая, поэтому, по словам эксперта, заниматься самолечением пневмонии ни в коем случае нельзя. Даутова подчеркнула необходимость немедленного обращения к врачу, так как может понадобиться госпитализация.

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Ранее, 3 декабря, врач-терапевт Наталья Леонтьева посоветовала проветривать помещение для защиты от пневмонии. Она предупредила, что пневмония может передаваться через воздух, а в некоторых случаях — даже при непосредственном контакте с зараженными предметами. Также, чтобы минимизировать риск заражения, Леонтьева призвала одеваться по погоде, употреблять обогащенные витаминами горячие напитки — чай с имбирем и лимоном.

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