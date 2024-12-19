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Президент Польши Дуда назвал отправку войск на Украину предметом для разговора
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Президент Польши Дуда назвал отправку войск на Украину предметом для разговора

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Фото: Global Look Press/ IMAGO/ALEKSANDER MAJDANSKI
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Президент Польши Анджей Дуда 18 декабря назвал «темой для обсуждения» вопрос отправки польских войск на Украину для участия в миротворческом контингенте после окончания боевых действий, при этом он обратил внимание на то, что на данный момент такая дискуссия не ведется.

«Это тема для обсуждения», — ответил Дуда на вопрос журналиста радиостанции RMF FM о возможной отправке Киеву польских военных с миротворческим мандатом.

Такое заявление он сделал перед вылетом в Брюссель для участия во встрече лидеров европейских стран с генсеком НАТО Марком Рютте и президентом Украины Владимиром Зеленским (срок полномочий истек 20 мая).

«С нашей точки зрения, самое главное — это безопасность Польши. Это абсолютно фундаментальный вопрос. И если возникнет вопрос о прекращении огня или дискуссия на тему миротворческих сил, первостепенное значение будет иметь защита нашей территории как территории восточного фланга альянса», — сказал Дуда.

При этом польский лидер обратил внимание на то, что сейчас нет обсуждений подобных вопросов.

«Пока такого обсуждения нет. Никто не внес такого конкретного предложения, никто не представил, какая будет формула. Так что обсуждения пока нет», — добавил президент Польши.

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Ранее, 18 декабря, сообщалось о том, что лидеры европейских стран обсуждают вопрос об отправке 100 тыс. военных на Украину в случае прекращения огня и подписания мирного соглашения. На следующий день, 19 декабря, Зеленский отметил, что во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном обсудил инициативу Парижа о размещении иностранных войск на территории Украины.

17 декабря вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что избранный президент США Дональд Трамп будет продвигать планы по размещению европейского военного контингента на Украине ради передачи Европе расходов от конфликта. По его оценке, в Евросоюзе могут согласиться даже в ущерб собственным интересам.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков накануне повторно указал на преждевременность обсуждений отправки миротворцев на Украину, поскольку Киев продолжает отказываться от переговоров. В свою очередь, глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что страны ЕС не обсуждают подобных шагов.

До этого, 12 декабря, агентство Reuters сообщило, что в Евросоюзе рассматривают возможность создания коалиции для отправки войск на украинскую территорию. Газета The Wall Street Journal тогда же писала, что Трамп предложил разместить там европейских военных для контроля режима прекращения огня.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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