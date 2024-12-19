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Бельгия не сможет передать Украине истребители F-16 до конца года

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Фото: Global Look Press/Cover Images
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Бельгия не сможет направить обещанные американские истребители F-16 на Украину до конца года. Об этом 18 декабря сообщило издание Le Soir со ссылкой на министра обороны страны Людивин Дедондер.

«Первая поставка истребителей-бомбардировщиков F-16 будет невозможна в этом году, как было объявлено», — говорится в материале.

Уточняется, что министр обороны заявила о том, что истребители не будут поставлены Украине во время своего визита в Польшу. Дедондер объяснила невозможность поставок нехваткой запчастей и отсутствием правильно подготовленных украинских пилотов.

Сбитым летчикам: как поставка Киеву F-16 изменит поле боя
И на что способны эти машины в руках украинских пилотов

Ранее, 7 декабря, Дания передала Украине вторую партию истребителей F-16. Точное количество самолетов неизвестно.

До этого, 27 августа, президент Украины Владимир Зеленский (срок полномочий истек 20 мая) впервые заявил об использовании украинскими военными переданных Киеву F-16 — якобы для отражения ударов дронов и ракет. Один из истребителей вскоре потерпел крушение, его пилот погиб.

В первой половине июля Дания и Нидерланды приступили к передаче Украине истребителей F-16. О прибытии первых самолетов в страну сообщалось в конце того же месяца. По данным журнала The Economist, украинская армия получила 10 истребителей.

Эксперты неоднократно отмечали, что применение F-16 не изменит для украинских войск ситуации на поле боя. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что эти истребители будут уничтожаться и не повлияют на динамику развития ситуации на фронте.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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