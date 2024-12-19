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В результате пожара в кафе в Ханое погибло 11 человек

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Фото: Global Look Press/Tino Plunert
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В результате пожара в кафе в столице Вьетнама Ханое погибло 11 человек, еще семь пострадали. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на местную полицию.

«11 человек погибли в результате пожара в кафе в Ханое в среду вечером», — говорится в материале.

Уточняется, что полиция задержала мужчину, который подозревается в поджоге заведения. По словам правоохранителей, мужчина признался в том, что пытался разжечь огонь на первом этаже бара при помощи бензина.

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Ранее, 24 ноября, в Германии 16 человек пострадали при пожаре в центре временного размещения. Уточняется, что возгорание произошло в городе Шлайден на территории комплекса Фогельзанг.

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