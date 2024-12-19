Попавший в аварию под Мурманском поезд продолжил движение в сторону Петербурга
Столкнувшийся с грузовым пассажирский поезд в Мурманской области продолжил движение по петербургскому направлению. Об этом 19 декабря в Северо-Западной транспортной прокуратуре.
«Поезд № 11 с пассажирами продолжил движение в Санкт-Петербург», — говорится в сообщении в Telegam-канале.
Столкновение двух поездов произошло ранее в этот день при прибытии пассажирского на станцию Княжая в Мурманской области. Пассажирский поезд, следовавший по маршруту Мурманск – Санкт-Петербург, столкнулся с грузовым составом. В результате столкновения с рельсов сошли три вагона пассажирского поезда и несколько грузовых.
По последним данным, пострадало 27 человек, среди них — пять детей. В момент аварии в пассажирском поезде находилось 326 человек, в их числе воспитанники детской спортивной школы по боксу из Североморска. Отмечалось, что дети и тренер не пострадали.
Губернатор региона Андрей Чибис также сообщил, что число погибших в результате аварии возросло до двух человек.
По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»). Затем глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования.