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Попавший в аварию под Мурманском поезд продолжил движение в сторону Петербурга

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Фото: t.me/sztproc
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Столкнувшийся с грузовым пассажирский поезд в Мурманской области продолжил движение по петербургскому направлению. Об этом 19 декабря в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

«Поезд № 11 с пассажирами продолжил движение в Санкт-Петербург», — говорится в сообщении в Telegam-канале.

Внешние воды: из-за чего пассажирский поезд в Коми сошел с рельсов
Пострадали десятки человек, возбуждено уголовное дело

Столкновение двух поездов произошло ранее в этот день при прибытии пассажирского на станцию Княжая в Мурманской области. Пассажирский поезд, следовавший по маршруту Мурманск – Санкт-Петербург, столкнулся с грузовым составом. В результате столкновения с рельсов сошли три вагона пассажирского поезда и несколько грузовых.

По последним данным, пострадало 27 человек, среди них — пять детей. В момент аварии в пассажирском поезде находилось 326 человек, в их числе воспитанники детской спортивной школы по боксу из Североморска. Отмечалось, что дети и тренер не пострадали.

Губернатор региона Андрей Чибис также сообщил, что число погибших в результате аварии возросло до двух человек.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»). Затем глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования.

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