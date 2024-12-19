Французский политолог рассказал о намерении Трампа продолжать поддержку Украины
Даже в случае мирного урегулирования на Украине, идею которого продвигает Дональд Трамп, избранный президент США не будет полностью останавливать помощь Киеву, сказал «Известиям» французский аналитик в области геополитики и стратегии Сириль де Латтр.
«Вполне в духе Трампа постараться вывести свою страну из той патовой ситуации, которая сейчас сложилась на Украине. Но Трамп не глупее остальных, и он хорошо понимает, что военно-промышленный комплекс — это очень мощный генератор доходов, без которого не может обойтись ни одно государство», — сказал он.
По мнению эксперта, если Вашингтон и откажется от прямой помощи Киеву, США продолжат поддерживать Украину через страны-сателлиты, недружественные России, такие как, например, Польша.
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