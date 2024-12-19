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Глава МИД Турции допустил вывод турецких войск из Сирии

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Фото: REUTERS/Umit Bektas
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Турция может вывести свои войска из Сирийской Арабской Республики (САР). Об этом 18 декабря рассказал глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью телеканалу Al Jazeera.

По его словам, турецкое присутствие в Сирии преследовало две основные цели — предотвращение дальнейшей массовой миграции в страну и борьбу с терроризмом.

«Теперь, если мы увидим, что эти две основные проблемы исчезли, у нас нет причин оставаться в Сирии. Теперь мы видим, что предпринимаются правильные шаги в правильном направлении», — сказал Фидан и добавил, что Турция будет наблюдать за действиями новой сирийской администрации.

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Ранее, 14 декабря, Турция спустя почти 13 лет возобновила работу посольства республики в Дамаске. Как заявил лидер страны Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в городе Эрзурум, турецкая сторона помогла сирийским беженцам, открыв свои границы.

Дипломатическая миссия Турции в Сирии была прекращена в марте 2012 года из-за резкого ухудшения двусторонних отношений и из-за соображений безопасности турецкой стороны.

Турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан сообщал 10 декабря, что Турция приступила к работе над открытием посольства в Дамаске.

8 декабря МИД России сообщил, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с оппозицией покинул пост главы государства и уехал из страны, дав указание осуществить передачу власти мирным путем.

Обстановка в Сирии обострилась в результате крупной атаки вооруженных формирований в Алеппо и Идлибе, которая началась 28 ноября и привела к ответным действиям сирийской армии против боевиков.

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