В Минфине объяснили причины переноса трети расходов бюджета на конец года
Уже к середине декабря уровень расходования бюджетных средств выше, чем в 2023 году, и составляет 35,5 трлн или 88,6% всех трат, сказали «Известиям» в Минфине. Как правило, в конце года больше всего трат приходится на декабрь, подтвердили в ведомстве.
Это связано с перечислением зарплаты, денежного содержания и пенсий, а также с платежами по обслуживанию госдолга и завершением расчетов по госконтрактам, добавили там.
В Счетной палате добавили, что отложенные на конец года расходы связаны с поздним распределением средств ведомствами, а также несвоевременным предоставлением денег регионам.
Расходы федерального бюджета в IV квартале 2024 года составят рекордные 13,9 трлн рублей. Из всего объема трат казны — это 34,8%. Такая динамика свидетельствует о неравномерности использования денег в течение года, говорится в докладе Счетной палаты об исполнении бюджета за январь–сентябрь текущего года («Известия» его изучили).
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Великий потом: власти отложили треть расходов бюджета на конец года