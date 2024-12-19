В России предложили вернуть туристический кешбэк для семей

В России предлагают вернуть туристический кешбэк для семей с детьми, а также при оплате детского отдыха. Такое предложение в адрес правительства содержится в рекомендациях комитета СФ по регламенту по итогам круглого стола, посвященному выполнению поручений президента по развитию внутреннего туризма.

В документе сообщается, что до 2030 года турпоток в РФ должен удвоиться — до 140 млн человек в год. При этом вклад туризма в ВВП России также должен вырасти в два раза — до 5%. Такие задачи были ранее поставлены в нацпроекте «Туризм и индустрия гостеприимства», реализуемого по инициативе президента.

Во всех национальных парках страны через пять лет должна быть создана инфраструктура экологического туризма, включая экотропы и пешие туристические маршруты, в том числе маршруты выходного дня для школьников, площадки отдыха, музеи и визит-центры.

Вместе с тем, как считают сенаторы, есть ряд вопросов, которые заслуживают повышенного внимания для развития отрасли. В том числе дефицит мест размещения туристов и инфраструктуры, повышение доступности отдыха, в том числе для семей с детьми.

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Всё лучшее к детям: в России хотят вернуть туристический кешбэк для семей