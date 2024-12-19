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Сюжет:

Администрация Байдена использует всё время для урегулирования на Ближнем Востоке

Блинкен: администрация Байдена хочет урегулировать конфликт на Ближнем Востоке
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Фото: REUTERS/Stoyan Nenov
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Администрация действующего американского президента Джо Байдена планирует использовать всё оставшееся время для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Об этом 19 декабря заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

При этом он отметил, что уверенности в успехе нет.

«Я надеюсь. Мы намерены использовать каждую минуту каждого дня каждой недели, которые у нас остались, чтобы это случилось», — сказал он в ходе Совета по международным отношениям в Нью-Йорке, трансляция которого велась на YouTube-канале Госдепа США.

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Ранее, 18 декабря, издание Al-Arabiya сообщило, что радикальное палестинское движение ХАМАС согласилось отпустить больных и пожилых заложников. Как указали в издании, это «значительный прорыв» в одном из вопросов, касающихся ситуации в секторе Газа.

До этого, 17 декабря, руководитель пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер заявил, что власти Израиля и радикальное палестинское движение ХАМАС могут преодолеть разногласия и достичь соглашения о перемирии в секторе Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелус о стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

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