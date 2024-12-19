Реклама
Прямой эфир
Общество
В Москве завершаются последние приготовления перед прямой линией с Путиным
Наука и техника
Разработчик функционального МРТ Никос Логотетис планирует сотрудничество с учеными из РФ
Происшествия
Юные хоккеисты рассказали о помощи людям после столкновения поездов под Мурманском
Общество
Количество обращений на прямую линию с Путиным превысило 1,8 млн
Мир
Захарова назвала беспрецедентным уровень падения журналистики на Западе
Общество
Задержан машинист попавшего в аварию в Мурманской области грузового поезда
Общество
ФСБ показала кадры задержания подозреваемого в убийстве генерала Кириллова
Общество
Хакеры рассекретили подразделение днепровского офиса мошенников call-центра
Мир
В США заявили о риске утечки данных после отказа команды Трампа от защиты связи
Политика
Кандидатуру Игоря Краснова на пост генпрокурора РФ обсудят в Совете Федерации
Происшествия
В Бурятии топливо вылилось на дорогу из опрокинувшегося бензовоза
Происшествия
Один человек пострадал в результате падения обломков БПЛА в Ростовской области
Происшествия
Восемь человек пострадали в Горловке при обстреле со стороны ВСУ
Мир
Администрация Байдена использует всё время для урегулирования на Ближнем Востоке
Происшествия
Женщина погибла от удара дверью в метро в Санкт-Петербурге
Мир
Президент Польши Дуда назвал отправку войск на Украину предметом для разговора
Общество
Экс-посла РФ в США Антонова назначили советником главы ВТБ
Происшествия
В Ростовской области сообщили об уничтожении семи БПЛА

Полная стоимость кредитов в среднем превысила 34%

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Полная стоимость кредитов (ПСК) в РФ достигла в среднем 34,2% у топ-10 банков по объему портфеля займов физлиц, следует из данных с их сайтов, которые изучили «Известия». За почти два месяца после прошлого повышения ключевой ставки (до 21%) она выросла на 1,4 п.п. Речь идет о показателе, включающем в себя не только процент по кредиту, но и все дополнительные платежи. Например, если требуется оформить страховку или определенный тариф.

Ни дать ни взять: средний размер потребкредита упал до 132,4 тыс. рублей
Это минимальное значение за последние семь лет

При этом минимальная стоимость кредитов достигла в среднем 28,8% — за два месяца этот показатель вырос на 3 п.п., следует из данных с сайтов крупнейших банков. Это говорит о том, что финансовые организации не только заложили в цены предыдущее повышение ключевой ставки, но и возможность ее дальнейшего роста на заседании 20 декабря — к этому они готовятся. Согласно консенсус-прогнозу «Известий», ставку могут увеличить на 2 п.п. до нового рекорда — 23%.

Средний срок займа в октябре текущего года — 2,5 года, следует из информации Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Переплата по такой ссуде при среднем ПСК в 34% будет полуторакратной — около 44%.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Не обессудьте: средняя стоимость потребкредитов превысила 34%

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024