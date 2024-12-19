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После ЧП с танкерами было очищено более 10 км побережья в Краснодарском крае

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Фото: t.me/mchs_kuban
dzen
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Более 10 км побережья было очищено от нефтепродуктов в Краснодарском крае после крушения танкеров. Об этом 18 декабря сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

«В Краснодарском крае собрано около 100 т нефтепродуктов. Всего очищено более 10 км береговой линии», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.

Уточняется, что работы по очистке продолжаются и в ночное время суток. На месте работают более чем 5 тыс. человек.

Пятна выводите: как ликвидируют разлив нефти в Черном и Азовском морях
Уборкой занимаются сотрудники МЧС и волонтеры

Ранее в тот же день сообщалось о том, что спасатели и волонтеры собрали около 80 т нефтепродуктов на Черноморском побережье после ЧП с танкерами в Керченском проливе.

Тогда же сообщалось, что центральный пляж в поселке Веселовка Темрюкского района Краснодарского края очистили от мазута после столкновения танкеров и разлива топлива в Керченском проливе.

До этого, 15 декабря, танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели бедствие в Керченском проливе из-за непогоды. В результате произошел разлив нефтепродуктов.

С первого судна эвакуировали 13 человек: один из них погиб, 11 пострадали. С танкера «Волгонефть-239» в понедельник эвакуировали всех 14 членов экипажа. По факту происшествия возбуждено два уголовных дела, одно из которых переквалифицировали на более тяжкий состав из-за гибели моряка.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что после разлива нефтепродуктов в четырех населенных пунктах Кубани ввели режим повышенной готовности. Позже, 17 декабря, он уточнил, что после ЧП с двумя танкерами мазут вынесло на берег на десятки километров, в двух муниципальных образованиях региона ввели режим ЧС. Специалисты определили алгоритм работ по очистке.

Врио начальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Андрей Потахов в тот же день рассказал, что мазут разлился очагами и очистка загрязненных территорий осложняется штормом, который наносит нефтепродукты с моря — в некоторых районах, вероятно, очистку придется выполнять заново.

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