Производитель назвал шпроты с ботулотоксином фальсификатами

Шпроты, из-за которых жительницы Екатеринбурга заразились ботулизмом, являются фальсификатами. Об этом 18 декабря заявила руководитель отдела обеспечения качества рыбзавода «За Родину» Анна Робоченко в беседе с «Известиями».

«Мы отвечаем за ту продукцию, которую мы отгружаем в сети, которая официально проходит через ФГИС «Меркурий». Кстати, мы посмотрели, что в день 13.09.2024 в розничную торговлю Екатеринбурга отгрузки не было <…> На сегодняшний день мы пока можем предположить, что это только фальсификат», — пояснила она.

Кроме того, Робоченко добавила, что компания передала всю продукцию, которая осталась в архивных образцах на экспертизу представителям Роспотребнадзора и Россельхознадзора. По ее словам, дистрибьюторы ООО «РЫБЗАВОД «За Родину» в Екатеринбурге также передали остатки товара в независимую лабораторию на экспертизу.

Однако корреспондент «Известий» Кирилл Солодков сообщил, что шпроты торговой марки по-прежнему находятся в свободной продаже, а в одном из магазинов Екатеринбурга на полках стоят банки с разными датами производства.

О случаях заболевания ботулизмом в Екатеринбурге стало известно ранее в этот день. Две родственницы приобрели на мини-рынке «Шпроты в масле из балтийской кильки тушки» торговой марки «За Родину» и почувствовали недомогание. Специалисты выявили в продукции и в крови пострадавших ботулотоксин. Установление обстоятельств происшествия и находятся на контроле прокуратуры.

В региональной прокуратуре сообщили, что жительницы находятся в реанимации. По данным ведомства, после ухудшения состояния 10 декабря в результате вызова скорой помощи одну из пострадавших доставили в учреждение здравоохранения. Вторую женщину госпитализировали 16 декабря.

При этом генеральный директор ООО «РЫБЗАВОД «За Родину» Леонид Толстобров в беседе с «Известиями» опроверг причастность произведенных компанией шпрот к данным случаям заболевания ботулизмом. По его словам, продукция прошла необходимые проверки и имеет сертификацию.