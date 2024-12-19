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В Минобороны России сообщили о новых подвигах бойцов ВС РФ в зоне СВО

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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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В Министерстве обороны России 19 декабря рассказали о подвигах военнослужащих Вооруженных сил (ВС) РФ в ходе проведения специальной военной операции (СВО).

Отмечен подвиг рядового Сергея Зайцева, который в составе штурмового подразделения выполнял задачу по уничтожению опорных пунктов, вооружения и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на важном направлении наступления российских войск. Военнослужащий применял FPV- дроны с системами сброса боеприпасов для поддержки наступающих штурмовиков, вел воздушную разведку позиций противника и оперативно передавал на командный пункт информацию о маневрах и перегруппировках украинских боевиков. Как указали в ведомстве, Зайцев уничтожил несколько пулеметных точек ВСУ. Противник понес потери и отступил.

Кроме того, военнослужащий провел зачистку опорного пункта вместе с сослуживцами. Бойцы ВС РФ быстро оборудовали позиции для стрельбы в направлении обороны противника, что позволило использовать захваченный опорный пункт для последующих атак.

Также в ведомстве отметили подвиг ефрейтора Ильи Ряскова, который участвовал в работе по противодействию вражеским беспилотным летательным аппаратам (БПЛА). Во время проведения воздушной разведки военнослужащий обнаружил вражеский разведывательный беспилотник, приближающийся к замаскированным позициям российских артиллеристов.

Тогда Рясков с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) перехватил управление коптером и посадил его на удалении от позиций артиллерийских расчетов. Перейдя на запасные позиции, он продолжил ведение разведки.

Действия Ряскова позволили артиллерийским расчетам ВС РФ остаться незамеченными для противника, что в дальнейшем позволило уничтожить особо важные вражеские объекты.

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Ранее, 18 декабря, сообщалось, что военнослужащие расчета зенитной установки ЗУ-23-2 группировки войск «Центр» уничтожили БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) типа «Баба-яга» на красноармейском направлении специальной военной операции (СВО).

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято в связи с обострением обстановки в регионе.

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