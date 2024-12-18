Психолог рассказала о значении подарков в человеческих отношениях

Психолог Елена Горелова рассказала в среду, 18 декабря, о том, почему люди хотят дарить друг другу подарки и какое значение это имеет для человеческих отношений.

По словам специалиста, дарение подарков действует как социальный клей, который соединяет людей. Когда человек дарит подарок, он демонстрирует внимание и заботу о других. Это может укрепить отношения, продемонстрировав получателю, что он важен для дарящего.

Психолог утверждает, что процесс выбора подарка и его вручение способствует формированию глубоких эмоциональных связей, что особенно актуально в теплых отношениях, будь то дружба, романтические связи или семейные узы.

«Тем, кто не всегда может выразить свои чувства словами, подарок становится идеальным способом передачи любви, благодарности или поддержки. Например, на день рождения подарок может означать признание важности другого человека в вашей жизни, а «просто так» — знак внимания без повода. Этот жест часто оказывается более значимым, чем сам предмет, поскольку он говорит о наших чувствах и намерениях», рассказала специалист в беседе с RuNews24.ru.

Она добавила, что в большинстве культур дарение подарков является важным ритуалом. Праздники, такие как Рождество, Новый год или дни рождения, подчеркивают этот аспект.

«Такие традиции формируют особую атмосферу и создают общественные нормы, влияющие на наше поведение. Следуя этим обычаям, мы не просто подчеркиваем свою социальную идентичность, но и участвуем в коллективных воспоминаниях и ценностях», — подчеркнула она.

В свою очередь, психолог Елена Соловьева рекомендовала не покупать подарки в кредит. По словам специалиста, часто человек, взявший кредит на дорогой для себя подарок, начинает считать себя спасателем и ждет невероятной благодарности за свой поступок, а когда он ее не получает, то превращается в агрессора, передает RT.

В этот же день детский психолог Ирина Таранова рассказала, как объяснить ребенку, почему Дед Мороз подарил не тот подарок, что он хотел. По ее словам, в неисполнении желаний детей нет ничего особенно страшного — это не приведет к сильному разочарованию и потере веры в чудо, пишет РИАМО.

Герпетолог, серпентолог, змеелов Владислав Старков в беседе 360.ru заявил, что дарить змею на Новый год — не лучшая идея, ведь потенциальный хозяин может быть не готов содержать экзотического питомца.

18 декабря «Известия» ознакомились с результатами исследования сервиса «Работа.ру» и платежного cервиса «ЮKassa», из которого следует, что почти у каждого пятого опрошенного россиянина (17%) на работе есть традиция организовывать «Тайного Санту».

Среди тех, у кого в офисе есть такая традиция, 27% тратят на подарок коллеге не более 500 рублей. От 501 до 1 тыс. рублей закладывают 40%, от 1001 до 1500 рублей — 12%, а от 1501 до 2 тыс. рублей — 8%, а 4% выделяют бюджет суммой более 2 тыс. рублей.