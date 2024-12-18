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Российские десантники рассказали об освобождении микрорайона Новый Часова Яра

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Ивановские десантники спустя несколько месяцев боев освободили микрорайон Новый в Часовом Яре Донецкой Народной Республики (ДНР). О том, как проходили бои, военнослужащие рассказали в беседе с «Известиями».

Основные столкновения в населенном пункте проходят в промзоне и городской застройке. Как отмечали бойцы, самое сложное — это освобождение пятиэтажных зданий, так как подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) базируются в них на последних этажах и выставляют противотанковые ракеты и минометы в окнах.

«Мы брали четырехэтажку, где оккупанты засели. Два пулеметчика, восемь автоматчиков. Снайпер. Мы брали его двумя группами. Моя группа и группа Турпала. Заходили в лоб», — поделился с корреспондентом «Известий» Александром Федорчаком командир штурмовой группы с позывным Зевс.

Другой боец, стрелок штурмовой роты с позывным Поплавок рассказал, что получил контузию во время штурма. Боевики ВСУ использовали беспилотники разных моделей для попыток атаки на российских бойцов, от FPV-дронов до «Бабы-Яги» и Mavic. Несмотря на это, штурмовики с поддержкой артиллерии продолжают уничтожение украинских подразделений и техники.

«Особенно такая техника, как MaxxPro. Не единожды уже была поражена нашим соединением и нашим подразделением», — поделился командир взвода управления с позывным Межа.

«Штурмовик — это единственный человек, который видел противника в лицо!»
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Ранее, 3 декабря, бойцы ВС РФ рассказали о продвижении на часовоярском направлении. Военные отметили, что параллельно с отражением атак украинских БПЛА военные продолжают подавлять позиции ВСУ. Бойцы продолжают продвигаться на северном фланге часовоярского направления.

До этого, 30 ноября, в Минобороны РФ сообщили, что танкисты поразили пункт управления БПЛА ВСУ в районе Часова Яра. Оказывая огневую поддержку, экипажи танков Т-72Б3 группировки помогают штурмовым подразделениям занимать более выгодные рубежи и позиции, а также наносить огневое поражение живой силе и технике украинских войск, срывая ротации и подвоз боекомплекта подразделениям ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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