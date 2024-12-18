Генсек НАТО объявил о начале работы командования по координации помощи Украине

В Германии начало работу командование НАТО по координации помощи Украине. Об этом 18 декабря заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Брюсселе.

«Командование НАТО по оказанию помощи Украине и подготовке уже запущено и работает», — сказал он в ходе выступления, трансляция которого велась YouTube-канале альянса.

Как пишет «Газета.ru», также на вечер среды в Брюсселе запланирована неформальная встреча канцлера ФРГ Олафа Шольца и глав ряда других стран с Марком Рютте по Украине.

Ранее в этот день Рютте подтвердил проведение с лидерами Евросоюза в Брюсселе мини-саммита по конфликту на Украине. По его словам, несколько лидеров европейских стран собрались для обсуждения ряда вопросов, в том числе поставок оружия, средств противовоздушной обороны.

До этого агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что европейские лидеры обсуждают вопрос об отправке 100 тыс. военных на Украину в случае прекращения огня и подписания мирного соглашения. Отмечалось, что сформировать большую часть сил могут Франция, Германия, Италия, Польша и Великобритания. По этим данным, оценки необходимой численности войск варьируются от 40 тыс. до 100 тыс. человек, и в Европе нет единого мнения по характеру миссии.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.