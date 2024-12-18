В Пскове поддавшаяся психологическому давлению девушка подожгла авто
В Пскове местная жительница, поддавшись психологическому давлению, подожгла автомобиль. Об этом в среду, 18 декабря, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
«Девушка 19 лет, попав под воздействие неустановленных на данный момент лиц, совершила поджог автомобиля», — написал он в своем Telegram-канале.
Уточняется, что местная жительница была задержана.
По факту произошедшего проводятся следственные мероприятия.
Накануне сообщалось, что московская полиция задержала молодого человека за поджог служебного автомобиля. Уточнялось, что 21-летний выполнял указания третьих лиц, которые получал по телефону. Обстоятельства случившегося устанавливаются.