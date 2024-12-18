Омбудсмен Украины пожаловался на воспрепятствование ТЦК общению с избитым

Уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец 18 декабря пожаловался, что сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) не позволили его представителю пообщаться с мужчиной, которого военкомы избили.

Лубинец отправил своего представителя в Волынской области в ТЦК после того, как ему поступило заявление о том, что украинец попал в больницу после избиения сотрудниками центра комплектования. При этом уточняется, что из медицинского учреждения мужчину насильно привезли в военкомат.

«Работники ТЦК не выполняли требования представителя и не предоставили возможность пообщаться с удерживаемым», — написал омбудсмен в Telegram-канале.

Он отметил, что поговорить с пострадавшим не удалось даже после приезда сотрудников правоохранительных органов. При этом в ТЦК сообщили, что пострадавшего увезли в воинскую часть.

Ранее, 6 декабря, депутат Верховной рады Артем Дмитрук сообщил, что в Тернопольской области Украины сотрудники ТЦК убили насильно мобилизованного ими мужчину. Известно, что 6 декабря мужчину силой посадили в машину ТЦК в селе Великая Лука. Через два дня он позвонил родственникам и попросил привезти ему вещи и документы. Когда родные приехали в ТЦК, им заявили, что родственник уже отпущен.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же президент страны Владимир Зеленский (полномочия истекли в мае) подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну. В апреле 2024 года глава киевского режима одобрил закон об ужесточении мобилизации.