Вопрос об отправке на Украину европейских миротворцев является сложным и не должен обсуждаться узким кругом стран, заявил 18 декабря журналистам президент Румынии Клаус Йоханнис перед началом саммита ЕС – Западные Балканы.

Таким образом он ответил на вопрос, какова позиция Румынии по данному вопросу и почему страна не присутствует на встрече генерального секретаря НАТО Марка Рютте с президентом Украины Владимиром Зеленским (срок полномочий истек 20 мая), а также лидерами Великобритании, Италии, Польши и Франции.

«Что касается отправки войск, со мной это не обсуждалось, так что я не могу сообщить никакого мнения. Если этот вопрос встанет на уровне Европейского совета или НАТО в формате «все», тогда Румыния представит свое мнение <...> Это чрезвычайно сложное и чрезвычайно весомое дело», — приводятся слова Йоханниса на сайте президентской администрации.

По словам румынского лидера, он знал об этой встрече, но не в курсе того, кто созывал туда указанные государства. Йоханнис назвал это несколько необычным, поскольку НАТО должно работать на основе консенсуса. Он добавил, что не считает хорошим решением обсуждать сложные вопросы в небольших группах.

Ранее в этот день Рютте подтвердил проведение с лидерами Евросоюза в Брюсселе мини-саммита по конфликту на Украине. Он рассказал, что решил собрать несколько лидеров европейских стран для обсуждения ряда вопросов, основной из которых — это поставки оружия, главным образом средств противовоздушной обороны.

До этого агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что европейские лидеры обсуждают вопрос об отправке 100 тыс. военных на Украину в случае прекращения огня и подписания мирного соглашения. Отмечалось, что сформировать большую часть сил могут Франция, Германия, Италия, Польша и Великобритания. По этим данным, оценки необходимой численности войск варьируются от 40 тыс. до 100 тыс. человек, и в Европе нет единого мнения по характеру миссии.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков накануне повторно указал на преждевременность обсуждений отправки миротворцев на Украину, поскольку Киев продолжает отказываться от переговоров.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.