Пожар в Троице-Сергиевой лавре полностью потушен
Пожар в Свято-Троицкой Сергиевой лавре в Сергиевом Посаде Московской области полностью потушен. Об этом в среду, 18 декабря, сообщили в пресс-службе МЧС.
«Огнеборцы МЧС России полностью потушили пожар в Сергиевом Посаде», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
На кадрах с места происшествия видно, что повреждены крыша и внутренняя часть сооружения.
О возгорании стало известно ранее в этот день. Площадь пожара на колокольне составляла 15 кв. м.