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Диетолог назвал способный снизить риск развития рака продукт

Диетолог Бобровский: витамин Е в сале способствует профилактике рака
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Андрей Бобровский объяснил в среду, 18 декабря, почему сало считают важным продуктом в профилактике рака.

Он отметил, что в сале есть антиоксиданты или витамин Е, которому приписывают много полезнейших свойств, в том числе профилактику онкологических заболеваний.

«Также в продукте содержатся жирорастворимые витамины: А, D, K. В сале есть знаменитая арахидоновая кислота (незаменимая жирная кислота), которая самостоятельно в организме синтезироваться не может. Она отвечает за нормальную работу гормональной системы и иммунитет», — объяснил эксперт в беседе с «Радио 1».

По словам диетолога, сало снижает риск развития не только рака, но и многих других недугов: сердечно-сосудистых, заболеваний центральной нервной системы и головного мозга, болезни Альцгеймера.

Бобровский добавил, что в сале есть селен, который поддерживает щитовидную железу и иммунную систему.

Также при умеренном употреблении сала снижается уровень холестерина в крови и повышается эластичность сосудов, сообщает 360.ru.

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10 декабря правительство РФ выделило финансирование на выплаты в 2025 году медикам за выявленные онкологические заболевания, передает агентство городских новостей «Москва».

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина рассказала «Москве 24», что зимой на завтрак можно есть творог, фрукты и яйца. Полезен будет и 30-граммовый кусочек сала: он содержит арахидоновую кислоту, которая укрепляет иммунитет.

Ранее, 19 ноября, врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Валерия Ломова рассказала в беседе с «Известиями» о продуктах, вредных для здоровья печени. Помимо алкоголя, не следует злоупотреблять продуктами, которые богаты животными жирами. К ним относятся сливочное масло, сало, маргарин, колбасы, сосиски, жирное мясо (баранина, свинина, утка, гусь), пирожные, торты, мучные изделия и фастфуд, передает RT.

В свою очередь онкоиммунолог Даниил Щепеляев заявил, что в России наблюдается рост онкологических заболеваний половых органов. По мнению врача, подобная тенденция стала своеобразной «расплатой» за снижение заболеваемости раком пищевода и желудка, передает НСН.

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