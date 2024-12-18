Диетолог назвал способный снизить риск развития рака продукт

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Андрей Бобровский объяснил в среду, 18 декабря, почему сало считают важным продуктом в профилактике рака.

Он отметил, что в сале есть антиоксиданты или витамин Е, которому приписывают много полезнейших свойств, в том числе профилактику онкологических заболеваний.

«Также в продукте содержатся жирорастворимые витамины: А, D, K. В сале есть знаменитая арахидоновая кислота (незаменимая жирная кислота), которая самостоятельно в организме синтезироваться не может. Она отвечает за нормальную работу гормональной системы и иммунитет», — объяснил эксперт в беседе с «Радио 1».

По словам диетолога, сало снижает риск развития не только рака, но и многих других недугов: сердечно-сосудистых, заболеваний центральной нервной системы и головного мозга, болезни Альцгеймера.

Бобровский добавил, что в сале есть селен, который поддерживает щитовидную железу и иммунную систему.

Также при умеренном употреблении сала снижается уровень холестерина в крови и повышается эластичность сосудов, сообщает 360.ru.

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Врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина рассказала «Москве 24», что зимой на завтрак можно есть творог, фрукты и яйца. Полезен будет и 30-граммовый кусочек сала: он содержит арахидоновую кислоту, которая укрепляет иммунитет.

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