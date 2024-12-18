Конгресс США одобрил оборонный бюджет объемом $895 млрд на 2025 год
Конгресс США в среду, 18 декабря, одобрил проект оборонного бюджета в размере $895 млрд на 2025 финансовый год.
«В сенате США набралось достаточное количество голосов для принятия законопроекта о выделении $895 млрд на оборону», — написал телеканал CGTV в соцсети X (бывший Twitter).
Палата представителей конгресса одобрила данный проект 11 декабря. Теперь ожидается, что американский президент Джо Байден подпишет документ в ближайшее время.
Накануне газета The Washington Post сообщала, что из-за разногласий в американском конгрессе в субботу, 20 декабря, государство может столкнуться с шатдауном (приостановкой работы федерального правительства).
До этого, 25 сентября, стало известно, что сенат США одобрил законопроект о временных расходах, который будет финансировать правительство до 20 декабря. Большинство сенаторов проголосовали в поддержку законопроекта: 78 голосов против 18. В свою очередь, действующий американский президент Джо Байден похвалил конгресс за то, что ему «удалось избежать дорогостоящего прекращения работы правительства».
На следующий день лидер Соединенных Штатов подписал одобренный законопроект.