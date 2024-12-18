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В США назвали провальной программу создания истребителей F-35

RS: американская программа истребителей F-35 провалилась
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Фото: TASS/Zuma
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Программа США по производству истребителей F-35 оказалась неудачной, написал 18 декабря военный эксперт Дэн Грейзер в журнале Responsible Statecraft.

«Американскому народу пора осознать тот факт, что программа F-35 — полный провал. Большинство лидеров сферы национальной безопасности вряд ли скажут об этом в столь же резких выражениях, но некоторые из них уже молча признают правду, возможно, еще не до конца это осознавая», — говорится в статье.

По мнению Грейзера, США почти ничего не получили в результате реализации программы, которая разрабатывалась более 23 лет и обошла в сумму около $300 млрд.

Он указал на то, что новые F-35 имеют ограниченные боевые возможности, а те, что уже находятся в эксплуатации, не надежны. Попытки защитников программы сфокусироваться на ее экономическом значении эксперт назвал отчаянной попыткой не дать урезать ее финансирование.

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В конце ноября американский миллиардер Илон Маск также раскритиковал разработку истребителей F-35. Он считает, что в проект заложили слишком много требований, и усложнение не оставило шансов на успех. По словам Маска, хорошей альтернативой производства дорогих истребителей является разработка беспилотников.

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