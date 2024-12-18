Попавший в аварию в Мурманской области пассажирский поезд отправлен по маршруту
Столкнувшийся с грузовым пассажирский поезд в Мурманской области был отправлен по маршруту. Об этом в среду, 18 декабря, сообщила пресс-служба РЖД.
«В связи с происшествием на станции Княжая отсутствует напряжение в контактной сети. На место прибыл вспомогательный тепловоз. Он отбуксирует состав с пассажирами до ближайшей станции, откуда поезд продолжит движение на электротяге», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Уточняется, что также от станции Сегежа будет отправлен резервный поезд для перевозки пассажиров по маршруту и с остановками, запланированными в расписании столкнувшегося поезда (№11 Мурманск – Санкт-Петербург).
На месте происшествия проводятся работы для восстановления движения.
Ожидаются задержки поездов: №69 Мурманск – Псков, №15 Мурманск – Москва и №16 Москва – Мурманск.
Столкновение двух поездов произошло ранее в этот день при прибытии пассажирского на станцию Княжая в Мурманской области. По данным пресс-службы РЖД, пассажирский поезд, следовавший по маршруту Мурманск – Санкт-Петербург, столкнулся с грузовым составом. В результате столкновения с рельсов сошли три вагона пассажирского поезда и несколько грузовых. В момент аварии в пассажирском поезде находились 326 человек.
После столкновения поездов транспортное управление Следственного комитета (СК) России возбудило уголовное дело по ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»).
«Известия» также опубликовали кадры из пассажирского поезда. На них видно, как люди пытаются пройти из одного вагона в другой, однако из-за деформации двери не открываются. Некоторые пассажиры не могут добраться до своих вещей, так как они остались в пострадавших частях состава.