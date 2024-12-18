Убийство начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова не было разумным шагом со стороны Киева. Об этом 18 декабря заявил спецпосланник избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог.

«Я не думаю, что это было умно», — отметил Келлог в эфире телеканала Fox News.

При этом он выразил мнение, что гибель начальника РХБЗ не повлияет на возможную организацию мирных переговоров между Киевом и Москвой. По его мнению, обе стороны конфликта уже созрели, чтобы обсудить его завершение.

«Я не думаю, что это событие действительно является шагом назад, но скажу так: существуют правила ведения <военной операции>, и есть определенные вещи, которые просто не делают», — заявил спецпосланник Трампа.

Ранее в этот день лидер политического движения «Единая Италия» Амедео Авондет в беседе с «Известиями» заявил, что гибель генерал-лейтенанта Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова в результате теракта показывает настоящее лицо киевского режима. По словам Авондета, Киев использует террористические атаки, потому что не может добиться успеха на передовой и находится в отчаянии.

Тогда же ФСБ сообщила о задержании 29-летнего гражданина Узбекистана по делу об убийстве Кириллова и его помощника. На допросе злоумышленник рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами. Ему может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Кириллов и его помощник погибли утром 17 декабря в результате приведения в действие взрывного устройства, которое было заложено в самокате рядом с подъездом жилого дома на Рязанском проспекте в Москве. Возбуждено уголовное дело об убийстве, теракте и незаконном обороте оружия. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со случившимся.

Официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США не имеют отношения к теракту. С таким же утверждением выступил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.