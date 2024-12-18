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В МЧС рассказали об опасности пиротехники

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Инспекторы отделов надзорной деятельности и профилактической работы Московской области во время рейдов напоминают гражданам об опасности использования пиротехнических изделий и рекомендуют обращать внимание на несколько ключевых моментов. Об этом сообщили в МЧС России в среду, 18 декабря.

«В инструкции должны содержаться выделенные особым шрифтом предупреждения об опасности использования пиротехники. Необходимо также ознакомиться с ограничениями по условиям обращения, включая безопасную подготовку, запуск и утилизацию», — заявили в ведомстве в беседе с «Радио 1».

В МЧС добавили, что следует проверить срок годности или гарантийный срок изделия, а также дату его изготовления.

С огоньком: как не ошибиться в выборе пиротехники
Советы специалистов по обращению с петардами и фейерверками

Самыми типичными травмами для новогодних праздников являются ожоги, переломы и отравления. Так, если пиротехника попала в глаза, ни в коем случае не надо их тереть, а также не стоит пытаться достать инородное тело самостоятельно: это может повредить роговицу. Глаз следует прикрыть чистой салфеткой или повязкой, а затем как можно скорее отправиться к офтальмологу, передает RT.

12 декабря травматолог Сергей Климов рассказал, что при попадании горящих элементов пиротехники в глаз нужно немедленно обратиться за медицинской помощью, чтобы не потерять зрение, сообщает 360.ru. До встречи с врачом важно аккуратно промыть пострадавший глаз физраствором или водой.

В IT-компании «АТОЛ» рассказали 13 декабря агентству городских новостей «Москва», что россияне в 2024 году стали меньше покупать фейерверки, спрос на них упал почти на 10%.

В свою очередь, почти половина домашних питомцев в России испытывает страх перед салютами, фейерверками и петардами. Почти 60% хозяев сказали, что приобрели бы страховку от салюта для своих животных, пишет «Москва 24».

Ранее депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин напоминал, что штраф за нелегальную торговлю фейерверками составляет до 300 тыс. рублей, при этом продавать пиротехнику можно только лицам старше 16 лет, передает НСН.

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