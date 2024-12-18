Небензя назвал тревожными планы Израиля по изменению демографии сектора Газа

Россия обеспокоена заявлениями официальных лиц Израиля о намерениях насильственно изменить демографический состав сектора Газа, заявил 18 декабря постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по ситуации на Ближнем Востоке.

«Особую тревогу вызывают высказывания израильских официальных лиц о насильственном изменении демографического состава Газы в целях «реколонизизации» анклава», — приводятся его слова на сайте постпредства.

Также российская сторона глубоко возмущена принятым кнессетом законом о депортации семей террористов, добавил дипломат. Он напомнил, что в рамках этого закона власти Израиля смогут отправлять в Газу палестинцев, не сообщивших о «преступных замыслах» родственников. Такая мера обречет тех, кого Тель-Авив сочтет неблагонадежным, на гибель от голода или бомбардировок, отметил постпред.

Небензя подчеркнул, что Россия считает неприемлемыми подобные шаги и публичные призывы некоторых членов правительства Израиля к аннексии Западного берега реки Иордан. По его словам, РФ беспокоит и то, что Израиль обосновывает коллективное наказание палестинского народа, бомбежки Ливана, Сирии и оккупацию сирийских земель правом на обеспечение безопасности.

Кроме того, дипломат обратил внимание на запрет Израилем деятельности БАПОР в начале 2025 года, что будет означать прекращение работы безальтернативной структуры ООН по оказанию помощи палестинцам. При этом израильские действия в Газе не дают надежды на то, что Тель-Авив возьмет на себя функцию данной международной организации, считает Небензя.

Постпред отметил, что Россия верит в возможность другого развития событий на оккупированной палестинской территории, и позиция РФ совпадает с волей международного сообщества.

Ранее в этот день телеканал Al Arabiya сообщил, что радикальное палестинское движение ХАМАС согласилось отпустить больных и пожилых заложников. По оценке журналистов, это «значительный прорыв» в одном из вопросов, касающихся ситуации в секторе Газа.

Накануне канал Al Jazeera сообщил, что с начала палестино-израильского конфликта погибли более 45 тыс. палестинцев, еще около 107 тыс. были ранены. В тот же день стало известно, что ХАМАС и власти Израиля уже к концу декабря могут достичь соглашения по освобождению заложников, а израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху направится в Каир для переговоров о прекращении огня в секторе Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.